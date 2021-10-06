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Cüneyt Arkın diziden ayrıldı mı?

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Cüneyt Arkın diziden ayrıldı mı?

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Cüneyt Arkın diziden ayrıldı mı? sorusunun yanıtı merak edildi. 2 sezondur yapımda rol alan usta aktör Cüneyt Arkın neden diziden ayrıldı? Kuruluş Osman'dan hangi oyuncu ayrıldı?

Cüneyt Arkın diziden ayrıldı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Burak Özçivit ve Özge Törer gibi ünlü isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde izleyicileri üzen bir ayrılık yaşandı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kuruluş Osman dizisinden ayrıldığını duyurdu. Veda paylaşımında Arkın, "Her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Yeni sezonunda tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diler, bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim" dedi.

"Kara Murat" ve "Battal Gazi" gibi çok bilinen rollerle bir dönemin efsanesi haline gelen ve sayısız filmde oynayarak Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Cüneyt Arkın, ayrılık haberini sosyal medyadan verdi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı

Dizide Aksakallıların reisi karakterini oynayan 84 yaşındaki Cüneyt Arkın, veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Evet, her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Yeni sezonunda tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diler, bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim. Yeni projelerde sizlerle görüşeceğim günleri özlemle bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere."

Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı

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