Cumhuriyet için yürüdüler

Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren Cumhuriyet Platformu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. İmaret Camii önünden Vali Gökmen Çiçek önderliğinde başlayan yürüyüş, Zafer meydanına kadar sürdü.

Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Zafer meydanında sona eren yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Afyonkarahisar için ayrı bir önem taşıdığını söyledi. Çiçek konuşmasına şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar'da siyasi partilerin, gazilerin, STK temsilcilerinin ve vatandaşlarımızın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı için bugünü anmak için bir yürüyüş tertip ettik. Ben özellikle bu yürüyüşü tertip edenlere ve bu yürüyüşe katılanlara sonsuz teşekkür ediyorum. 29 Ekim, Türkiye'nin her yeri için önemli ama Afyonkarahisar'da bu başka bir duygudur, Afyonkarahisar'da başka bir anlam ifade etmektedir. Çünkü Cumhuriyetin ilk ışıkları Afyonkarahisar'da yani bu kutsal topraklarda atılmıştır. 29 Ekim'de şehrimiz bambaşka duygularla kaplanmaktadır. 30 Ağustoslar şehrimiz için bambaşka anlamlar ifade etmektedir. Ben bu yürüyüşe katılan ve kalbi vatan sevgisiyle atan herkese çok teşekkür ediyorum."

Konuşmalarında ardında efe ekibinin gösterisi ile program son buldu. - AFYONKARAHİSAR