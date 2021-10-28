Denizli'de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle konser verildi
AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.
DENİZLİ (AA) - Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen konserde, sanatçı Nil Karaibrahimgil sahne aldı.
Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla katıldığı konserde gönüllerince eğlendi. Vatandaşların konsere yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi.