Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde otizmli öğrenciler için etkinlik - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde otizmli öğrenciler için etkinlik

AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde otizmli öğrenciler için etkinlik

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde, Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfı öğrencileri için özel etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde, Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfı öğrencileri için özel etkinlik gerçekleştirildi.

Kütüphaneye gelen çocuklar ilk olarak cam boyama etkinliğine katıldı.

Ardından Millet Kütüphanesinin "Cihannüma Salonu"nu gezen çocuklar daha sonra keçe ve kozalaktan yaptıkları maket evi, Millet Kütüphanesi Şube Müdürlüğü görevlisi Birgül Ünal'a hediye etti.

Osmanlı devletinde ilk basımevini kuran İbrahim Müteferrika'nın bastığı ve çevirdiği eserlerin sergilendiği "Müteferrika Sergisi'21"i de ziyaret eden otizmli çocuklara eserler hakkında bilgiler verildi.

Daha sonra Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ne geçen öğrenci grubu için buradaki personel tarafından masal dinleme etkinliği düzenlendi.

Öğrenci grubuna rehberlik eden özel eğitim sınıfı öğretmeni Başak Gülcü, çocukların ilgiyle katıldıkları etkinliklerde çok keyif aldıklarını söyleyerek, "Kütüphane çok güzel ve büyük. Ben de ilk defa gelme fırsatı buldum. Çok memnun kaldık, çok beğendik. Gerçekten muhteşem." dedi.

Gezi sorumlusu Tuğçe Utlu ise düzenlenen etkinlik için her şeyin ayrı ayrı düşünüldüğünü belirterek Millet Kütüphanesi hakkında, "Hakikaten böyle bir değere sahip olduğumuz için çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde otizmli öğrenciler için etkinlik

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde otizmli öğrenciler için etkinlik

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde otizmli öğrenciler için etkinlik

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde otizmli öğrenciler için etkinlik

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri
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