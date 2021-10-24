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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası ile telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babası Süleyman Tortumlu'yu arayarak, başsağlığı diledi.

Eren-7 Operasyonu'nda terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Erzurum Valisi Okay Memiş ile birlikte şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası Süleyman Tortumlu ile telefonda görüşerek, başsağlığı diledi. - ERZURUM

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