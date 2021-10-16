Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk-Alman dostluğuna önemli katkılar sağlayacağına eminim.' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk-Alman dostluğuna önemli katkılar sağlayacağına eminim."

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk-Alman dostluğuna önemli katkılar sağlayacağına eminim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk- Alman dostluğuna önemli katkılar sağlayacağına eminim."

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Irkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığıyla ayrımcılık ne yazık ki Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunları olmaya devam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığıyla ayrımcılık ne yazık ki Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunları olmaya devam...

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk-Alman dostluğuna önemli katkılar sağlayacağına eminim.' - Haberler
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