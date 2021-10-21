Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola ziyareti sırasında maske takmadığı iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel
Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan fotoğraflarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretlerinde maske takmadığı iddia edildi. Söz konusu fotoğrafın 2016 yılında gerçekleşen Nijerya gezisinde çekildiği anlaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretleri kapsamında Angola, Togo ve Nijerya'da görüşmeler gerçekleştirmişti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Erdoğan'ın bu ziyaretler kapsamında maske takmadığı iddiaları gündeme geldi.
FOTOĞRAFLAR 2016 YILINA AİT
Erdoğan'ın maskesiz olduğu fotoğrafların pandemi dönemi öncesinde çekildiği anlaşıldı. Söz konusu fotoğraflar iddia edilenlerin aksine 2016 yılında ait ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya ziyaretinde çekilmiş. Öte yandan Mart 2016 tarihli geziye dair bilgilere ttcb.gov.tr adresinden de ulaşılabiliyor.
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