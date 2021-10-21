Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola ziyareti sırasında maske takmadığı iddiası - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola ziyareti sırasında maske takmadığı iddiası

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola ziyareti sırasında maske takmadığı iddiası

Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan fotoğraflarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretlerinde maske takmadığı iddia edildi. Söz konusu fotoğrafın 2016 yılında gerçekleşen Nijerya gezisinde çekildiği anlaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretleri kapsamında Angola, Togo ve Nijerya'da görüşmeler gerçekleştirmişti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Erdoğan'ın bu ziyaretler kapsamında maske takmadığı iddiaları gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola ziyareti sırasında maske takmadığı iddiası

FOTOĞRAFLAR 2016 YILINA AİT

Erdoğan'ın maskesiz olduğu fotoğrafların pandemi dönemi öncesinde çekildiği anlaşıldı. Söz konusu fotoğraflar iddia edilenlerin aksine 2016 yılında ait ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya ziyaretinde çekilmiş. Öte yandan Mart 2016 tarihli geziye dair bilgilere ttcb.gov.tr adresinden de ulaşılabiliyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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