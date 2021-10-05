Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Hasan Uslu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye taziye telefonu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Bir de mesajı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Bir de mesajı var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Seda Sayan Kubilay Aka Halil İbrahim Dervişoğlu
Spor Mahmut Özer Fatih Terim Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Ali İhsan Su Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 04:21:06. #1.12#