Cumbre Vieja Yanardağı'nın lavları havadan ve deniz altından görüntülendi - Haberler
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Cumbre Vieja Yanardağı'nın lavları havadan ve deniz altından görüntülendi

AA / Deniz Kimyasal Araştırmalar Grubu (quıma) - Haberler | Güncel

Kanarya Adaları'ndaki Deniz Kimyasal Araştırmalar Grubu (QUIMA), Gran Canaria Las Palmas Üniversitesi (ULGPC) ve Oşinografi ve Küresel Değişim Enstitüsü'nün (IOCAG) iş birliğiyle La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü ve Atlas Okyanusu'na dökülen lavları denizin...

Kanarya Adaları'ndaki Deniz Kimyasal Araştırmalar Grubu (QUIMA), Gran Canaria Las Palmas Üniversitesi (ULGPC) ve Oşinografi ve Küresel Değişim Enstitüsü'nün (IOCAG) iş birliğiyle La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü ve Atlas Okyanusu'na dökülen lavları denizin altından görüntüledi.

İspanya Bilim ve İnovasyon Bakanlığı, Bilimsel Araştırmalar Yüksek Konseyi (CISC) de lavların etkilediği alanı havadan görüntüledi.

Cumbre Vieja Yanardağı'nın lavları havadan ve deniz altından görüntülendi

Cumbre Vieja Yanardağı'nın lavları havadan ve deniz altından görüntülendi

Cumbre Vieja Yanardağı'nın lavları havadan ve deniz altından görüntülendi

Cumbre Vieja Yanardağı'nın lavları havadan ve deniz altından görüntülendi
AA / Deniz Kimyasal Araştırmalar Grubu (quıma) - Son Dakika Haberleri
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