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Çukurova Lobisi Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri kentin sorunlarını ele aldı

AA / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
Çukurova Lobisi Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri kentin sorunlarını ele aldı

Çukurova Lobisi Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri bir araya gelerek kentin sorunlarına ele aldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Lobisi Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri bir araya gelerek kentin sorunlarına ele aldı.

Dernek Başkanı Veli Uçuk, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri'ndeki toplantıda, Adana'nın sorunlarını gündeme getirdi.

Sorunlara çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Uçuk, kente sahip çıkılmasını istedi.

Toplantıya derneğin üyeleri de katıldı.

AA / Ayten Bahar Özkurt - Son Dakika Haberleri
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