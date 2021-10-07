Cudi Dağı'na 40 ceylan bırakıldı - Haberler
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Cudi Dağı'na 40 ceylan bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Ayaz Aliağaoğlu - Haberler | Genel

Cudi Dağı'na 40 ceylan bırakıldı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve bu sayede sayıları artan "gazella gazella" türü 40 ceylan, doğaya salındı.

ŞIRNAK (İHA) - Cudi Dağı'na 40 ceylan bırakıldı

ŞIRNAK - Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve bu sayede sayıları artan "gazella gazella" türü 40 ceylan, doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve bu sayede sayıları artan "gazella gazella" türü 40 Ceylan, Şanlıurfa'daki 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndan Silopi ilçesine getirildi.

Üçağaç köyüne bağlı Bestebelaka mezrasında Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, katıldığı programda ceylanlar doğaya salındı.

Vali Pehlivan burada yaptığı konuşmada, Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu yer olan Cudi Dağı'nın tarihsel önemini anlattı.

Geçen yıl Şanlıurfa'daki 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonundan getirilerek Cudi Dağına salınan 50 ceylan sayısının, yavrulayarak 65'e çıktığını belirten Pehlivan, "Bugünde Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzün himayesinde 40 Ceylan'ı doğayla buluşturmak üzere bir araya geldik. Dolayısıyla toplam ceylan sayısı bir yıl içerisinde 105'e ulaştı. Bu ceylanların yarısı dişi yarısı erkek olmak üzere biraz sonra doğayla buluşacak." diye konuştu.

Cudi Dağı'na 40 ceylan bırakıldı

Cudi Dağı'na 40 ceylan bırakıldı

Cudi Dağı'na 40 ceylan bırakıldı

Cudi Dağı'na 40 ceylan bırakıldı
İhlas Haber Ajansı / Ayaz Aliağaoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cudi Dağı'na 40 ceylan bırakıldı - Haberler
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