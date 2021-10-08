CS: GO 7 Ekim 2021 güncelleme detayları yayınlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CS: GO 7 Ekim 2021 güncelleme detayları yayınlandı

Playerbros - Haberler | Gamegar
CS: GO 7 Ekim 2021 güncelleme detayları yayınlandı

Yeni CS: GO güncellemesi ile bbno$ – u mad! müzik kiti de oyuna eklendi.

En son büyük yeni operasyon güncellemesi ile gündemimize gelen Counter Strike: Global Offensive yeni bir güncelleme aldı. CS: GO 7 Ekim 2021 güncelleme detayları yazımıza hızlıca geçiş yapalım.

Güncellemede oyunda yapılan en büyük değişiklik bbno$ – u mad! müzik kitinin oyuna eklenmesi oldu. Bu yeniliğin haricinde Dust 2, Insertion 2, Ravine, Basalt ve County haritalarında hata düzeltmeleri ve Tehlikeli Bölge modunda düzeltmeler yapıldı.

CS: GO 7 Ekim 2021 Güncelleme Detayları

[ Müzik Kitleri]

bbno$ – u mad! müzik kiti oyuna eklendi. Kitin normal ve StatTrak sürümleri de mevcut.

[Oynanış]

Tehlikeli Bölge

Yeniden dirilen oyuncular artık spawnmask haritası tarafından yasaklanmış olması gereken yeniden dirilme konumlarını seçemezler.

ExoJump kullanırken pürüzsüz kamera hareketi düzenlendi.

[Çeşitli]

Trapper ve Trapper Aggressor ajanları için yeni VO eklendi.

Ragdoll fiziği düzenlendi.

[Haritalar]

Dust 2

İstenmeyen duvar çarpması engellendi

Insertion 2

Camın kırılıp kırılmadığını içeriden görmeyi kolaylaştırmak için ofis pencereleri için yeni cam dokusu eklendi.

Diğer küçük ince ayarlar yapıldı.

Ravine

Spawn yakınındaki bombanın sıkıştığı alan düzeltildi.

Kırpma düzeltmeleri yapıldı.

Radar güncellendi.

Basalt

B Connector'a bir resepsiyon masası eklendi.

Red Barn'a ek bir pencere eklendi.

Daha kolay hareket için A'daki korkuluk kaldırıldı.

B bomba sahasına görsel yükseltmeler yapıldı.

Red Barn'a görsel yükseltmeler yapıldı.

Literatür eklendi.

Bulanık bir halı eklendi.

Tüm haritada küçük görsel yükseltmeler yapıldı.

County

Dere evindeki penceredeki bazı fizik sorunları engellendi.

Taş ocağı binasının metal çerçevesini harekete geçirme olasılığı kaldırıldı.

Metal kaplar üzerinde uygun ölçeği ayarlandı.

Uçurum modelleri çarpışması güncellendi.

Oyuncuların exojump kullanırken sıkışmasını önlemek için mağara tavanı ve ahşap çatılar kırpıldı.

Oyuncuların sıkışmasını önlemek için kavak ağacı modellerinde sabit çarpışma düzenlendi.

Sığınak kapılarındaki küresel ses düzeltildi.

Zıplarken bildirilen tüm sıkışmış noktalar düzeltildi.

Mısır tarlası için solma mesafesi arttı.

Oyuncuların mayınlarla haritadan kaçmalarını önlemek için haritanın sahil kısmı kırpıldı.

Su kulesi merdiveni genişletildi.

Bildirilen yüzen variller/taretler düzeltildi.

Eşyaların alınabilmesi için şelale zemini daha sığ hale getirildi.

Perili köşkte bazı odalar kapatıldı.

Perili köşk yenilendi.

Köprünün sol tarafındaki öldürme bölgesi kaldırıldı.

Optimizasyonlar yapıldı.

Playerbros - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Kubilay Aka Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Kim Min-jae Fatih Terim Ferdi Kadıoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: CS: GO 7 Ekim 2021 güncelleme detayları yayınlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 18:50:39. #1.17#