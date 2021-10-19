Creme Caramel tarifi! 19 Ekim MasterChef tatlıları! Krem karamel yapılışı, malzemeleri nedir? Creme caramel nasıl yapılır?

Creme caramel tarifi nedir? Creme caramel nasıl yapılır? Krem karamel yapılışı, malzemeleri nedir? Fransız mutfağından yayılan krem karamel tarifi, pratik yapımı ile nefis bir tatlıdır. Peki, Crem Caramel nasıl yapılır? İşte 19 Ekim Masterchef 2021 krem karamel tarifi, malzemeler ve püf noktası…

KREM KARAMEL MALZEMELERİ

5 su bardağı süt (1 litre)

1 su bardağı toz şeker

6 adet yumurta

1 paket vanilya

½ adet limon kabuğu

Karameli için:

1 su bardağı toz şeker

6-7 yemek kaşığı su

KREM KARAMEL NASIL YAPILIR?

Karameli İçin:

Toz şekeri ve suyu küçük bir tavaya alın ve orta ateşte pişirmeye başlayın.

5-10 dakika içinde şeker erimeye ve karamelize olmaya başlayacaktır. Açık kahve rengine dönmeye başladığında ocaktan alın.

Tatlı kaselerinizi bir fırın tepsisine dizin. Her birinin tabanına birer kaşık karamel dökerek paylaştırın. Karamelin donması için tepsiyi buzdolabına koyun.

Krem Karamel İçin:

Geniş bir karıştırma kabında yumurtaları ve şekeri iyici köpürene kadar mikserle karıştırın.

Vanilya ve limon kabuğu rendesini ilave ederek karıştırmaya devam edin.

Köpüren yumurtalara yavaş yavaş 1 litre sütü ilave ederek karıştırmaya devam edin.

Karışımın üstündeki köpüklü tabakanın hepsini bir kepçe yardımıyla sıyırarak alın.

Fırın tepsisini buzdolabından çıkarın. Karışımı tatlı kaselerine eşit şekilde paylaştırın.

Kapların yarısına gelecek kadar kaynamış suyu fırın tepsisine ekleyin. Tatlıları, önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika, üzerleri hafifçe kızarana dek pişirin.

Fırından çıkardığınız krem karamelleri oda sıcaklığına geldikten sonra üzerini streçleyerek buzdolabında en az 4 saat dinlendirin.

Dinlenmiş krem karamelin kenarlarını dikkatlice bir bıçak yardımıyla ayırdıktan sonra tabağa ters çevirerek servis edin. Afiyet olsun!

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