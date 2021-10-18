Çorum Valisi Çiftçi muhtarlarla bir araya geldi

ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa çiftçi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Çiftçi, kentteki bir otelde yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uzun zamandır bu tür programların yapılamadığını söyledi.

Muhtarların, köklü bir teşkilatın mensubu olduklarını belirten Çiftçi, "Muhtarlık teşkilatı, Osmanlı devletinde 2. Mahmut döneminde 1829 yılında İstanbul'da kadılıklara bağlı olarak oluşturuluyor. İlk muhtarlar atamayla görevlendiriliyor ve kadılara bağlı olarak görev yapıyor." dedi.

Muhtarların bugün devletle vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Çiftçi, "Vatandaşların taleplerini yetkili kamu kurumlarına iletiyorlar, biz de elimizden geldiği kadar onları karşılamaya gayret ediyoruz. Vatandaşın herhangi bir sıkıntısı olduğunda ilk muhtarlarımızı buluyor. 1829'dan bugüne gelmişiz, muhtarlıklara olan talep azalmamış, tam tersi artarak devam etmiş. Muhtarlık, uzun süredir varlığını sürdüren kurumlarımızdan." diye konuştu.

Toplantıda, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da birer konuşma yaparak, muhtarlara yönelik yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantının ikinci bölümünde çeşitli kamu kuruluşları, kırsal bölgelere yapılan yatırımlar hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca anket formları aracılığıyla muhtarların yerel yönetimlerden kendi köyleriyle ilgili beklentileri alındı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu da katıldı.