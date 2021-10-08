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ÇORLU'DA 'TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİKLERİ'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında 'Bilim Güneşi Trakya'nın İncisi Çorlu'da' projesi törenle başladı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında 'Bilim Güneşi Trakya'nın İncisi Çorlu'da' projesi törenle başladı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında 'Bilim Güneşi Trakya'nın İncisi Çorlu'da' projesi açılışı Muhittin Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde yapıldı. Açılışa Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Blediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile öğretmen ile öğrenciler ve davetliler katıldı. Kaymakam Cafer Sarılı, bu tür organizasyonların önemli olduğunu ve dünya markalarının, katma değerli ürünlerin ortaya çıktığını belirterek, şöyle dedi:

"TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında 'Bilim Güneşi Trakya'nın İncisi Çorlu'da' mottosuyla çok güzel bir organizasyon gerçekleşiyor. Bu çalışma kolektif bir çalışmanın ürünü. 7 yaşından 18 yaşına kadar tüm öğrencilerimiz organizasyonun içinde yer aldılar. Bu organizasyon üç gün açık kalacak ve ilçemizdeki bütün öğretmenler ve öğrenciler veliler organizasyonu ziyaret imkanı bulacaklar. Önemli olan katma değerli ürünler ortaya çıkarmak. Siz bir kamyon karpuz üretirsiniz bir cep telefonunun sağladığı gelir sağlayamayabilirsiniz. Önemli olan dünya markası çıkartabilmek. Bu dünya markaları da bu tür organizasyonlardan çıkıyor. Onun için bu organizasyon güzel bir organizasyon. Burada geleceğin bilim adamları yetişiyor. İnsan her şeyden evvel çocuklarımızda bir merak oluşuyor. Önce hayal ediyorlar, sonra da gelecekte belki de tüm insanlığa faydalı olabilecek bilim ürünü ortaya çıkıyor. O anlamda güzel bir organizasyon. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Daha sonra etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere teşekkür belgeleri verildi, kurulan stantlar gezildi.

ÇORLU'DA 'TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİKLERİ'

ÇORLU'DA 'TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİKLERİ'

ÇORLU'DA 'TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİKLERİ'

ÇORLU'DA 'TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİKLERİ'
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