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Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika
Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konuk olduğu Haberler.com Youtube kanalında Levent Karadeniz'in "Partiniz için bir özeleştiride bulunmak ister misiniz?" sorusuna "Son dönemlerdeki atama şekilleri, yakınlar akraba ilişkileri CHP'nin fıtratında olan bir durum değildir. Partinin gelenekler ve kurallar konusunda aşınma göstermesi beni rahatsız ediyor" yanıtını verdi.

Haberler.com Youtube kanalında Levent Karadeniz'in sorularını cevaplayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, gündemdeki konulara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sürekli halkın arasında olduğunu ve özellikle ekonomi konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu vurgulayan Tekin, kendi partisini de atama şekilleri üzerinden eleştirdi.

"CHP'NİN KURALLAR KONUSUNDA AŞINMASI BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Program sunucusu Levent Karadeniz'in "Partiniz için bir özeleştiride bulunmak ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Tekin, "Partimle ilgili en çok özeleştiri yapan siyasetçi benim. Uzun süredir partinin içinde olan biri olarak son dönemlerdeki atama şekilleri, yakınlar akrabalar ilişkileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin fıtratında olan bir durum değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 68 yıl iktidar olmayıp hayatta kalmasının temel nedeni kuralları ve gelenekleridir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelenekler ve kurallar konusunda az da olsa bir aşınma göstermesi beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

"2022'DE KENDİMİZİ SEÇİM ATMOSFERİNDE GÖRECEĞİZ"

Tekin, siyaset gündeminin en tartışmalı konularından biri olan erken seçim konusuna da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli her fırsatta seçimlerin 2023 yılında yapılacağını söylerken, Tekin ise konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Seçim, sayılı günlere kaldı. Üç ay sonra 2022'ye giriyoruz. Doğal olarak bu süreç zaten bir seçim atmosferi olacak. Erken seçim olur mu olmaz mı bilinmez ama bir 6 ay sonra hepimiz kendimizi bir seçim atmosferinde göreceğiz."

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım - Haberler
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