Cizre Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri Şırnak Havalimanını gezdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cizre Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri Şırnak Havalimanını gezdi

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri Şırnak Havalimanını gezdi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde faaliyet gösteren Cizre Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını ziyaret etti.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde faaliyet gösteren Cizre Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını ziyaret etti.

Cizre-İdil kara yolundaki Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na giden öğrencileri Havalimanı Müdürü Şükrü Benek karşıladı.

Öğrenciler havalimanındaki birimleri gezerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Öğrenciler kendilerini ağırlayan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek ile çalışanlara teşekkür etti.

???????

Cizre Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri Şırnak Havalimanını gezdi

Cizre Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri Şırnak Havalimanını gezdi

Cizre Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri Şırnak Havalimanını gezdi

Cizre Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri Şırnak Havalimanını gezdi

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Binali Yıldırım Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Gökhan Çıra İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Caner Erkin Şenol Güneş Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cizre Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri Şırnak Havalimanını gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 13:27:24. #1.12#