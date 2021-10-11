Cizre Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri Şırnak Havalimanını gezdi
AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Şırnak'ın Cizre ilçesinde faaliyet gösteren Cizre Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını ziyaret etti.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde faaliyet gösteren Cizre Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını ziyaret etti.
Cizre-İdil kara yolundaki Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na giden öğrencileri Havalimanı Müdürü Şükrü Benek karşıladı.
Öğrenciler havalimanındaki birimleri gezerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Öğrenciler kendilerini ağırlayan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek ile çalışanlara teşekkür etti.
???????