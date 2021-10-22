CİZRE CUMHURİYET BAŞSAVCISI SERDAR GÜNAY İLE AĞIR CEZA MAHKEMESİ VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA KEMAL GÖKMEN, VALİ PEHLİVAN'I ZİYARET ETTİ
Valimiz Ali Hamza Pehlivan, ziyaretine gelen Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay ve Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kemal Gökmen ile görüştü.
Valimiz Ali Hamza Pehlivan, ziyaretine gelen Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay ve Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kemal Gökmen ile görüştü. Valilik makamında yapılan görüşmede çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
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