Civelek ne demek? Civelek anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Civelek kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Civelek anlamı ne? Civelek ne demek?

CİVELEK NE DEMEK?

Civelek, -ği: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

1. sıfat Canlı, neşeli ve sokulgan:

"Gönül alıcı, civelek ve sevdacı bir kızdır." - Burhan Felek Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2. isim, tarih Yeniçeri Ocağına yeni girmiş delikanlı.

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