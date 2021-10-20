Tekstilcinin, sevgilisinin kullandığı cipin altında kalarak ölümü kamerada - Yeniden

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Dilek Kuşcu'nun (34) sevgilisi Murat Avcı'nın (41) yerde yatarken üzerinden ciple geçerek ölümüne neden olduğu anların güvenlik kamerası kayıtlarına Dha ulaştı. Görüntüde Avcı'nın ciple sürüklenmesi, ardından da Kuşcu'nun ciple yerde yatan sevgilisinin üzerinden geçmesi yer alıyor.

Olay, 14 Ekim'de sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi, 4069 Sokak'ta yaşandı. Evli, 2 çocuk babası tekstil fabrikası sahibi Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşcu'nun, kullandığı 35 MRT 34 plakalı ciple, birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi. İddiaya göre, Avcı, cipten inmek istediği sırada Kuşcu, hareket etti. Avcı, yere düştü. Sokağın sonundan dönüp gelen Dilek Kuşcu, yerdeki Avcı'nın üzerinden geçti. Kuşcu, cipin ön tekerleri Avcı'nın üzerinden geçtikten sonra durdu. Araçtan indiğinde sağ arka tekerin altında sevgilisi Avcı'yı fark eden Kuşcu, çığlık çığlığa çevredekilerden yardım istedi.