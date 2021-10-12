Çıntar mantarı nedir, Çıntar mantar özellikleri nelerdir?

Denizli'de yüksek kesimlerde yağışlı havaların ardından çıkan çıntar mantarı, pazarda kilosu 110 TL'den yerini aldı. Talep görmesinin ardından tezgahlarda fiyatı 160 TL'ye çıkan çıntarı toplamak isteyen vatandaşlar, soluğu ormanda aldı.

ÇINTAR MANTARI NEDİR

Genellikle Ege bölgesinde yetişen çıntar mantarı türünün insan sağlığına birçok faydası bulunur. Halk arasında Melki veya Kanlıca olarak bilinen Çıntar mantarı baharın yaklaştığı günlerde ormanlarda ve dağlarda ortaya çıkmaya başladı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Vatandaşların sabah saatlerinde ormanlık alana giderek topladıkları çıntar, ilk olarak pazarda 110 TL'den yerini aldı. İlerleyen zamanlarda talebin artmasının ardında kilosunun 160 TL'ye çıktığını duyan vatandaşlar, çıntarı toplamak için ormana akın etti.

Yaşlı genç demeden ormanda çıntar toplayan vatandaşlar, çantalarında kilolarca mantarla evlerine dönerken, kimi satarak bunu fırsata çevirdi. Yağışların artmasıyla birlikte çıntarın bu sene bereketli geçmesini bekleyen köylüler, çıntarın yüksek miktarda besin değeri olduğunu söylüyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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