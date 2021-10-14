Cihangir Ceyhan kimdir? Camdaki Kız Hayri kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında, nereli? Cihangir Ceyhan biyografisi!

Cihangir Ceyhan, Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Azer karakterine hayat vermiştir. Alev Alev dizisinde oynamıştır. Son zamanlarda hayatı merak edilen oyuncular arsında yer almaktadır. Peki, Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında, nereli? Cihangir Ceyhan mesleği nedir? Cihangir Ceyhan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Elazığ'lıdır. İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri döndü.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur.

Cihangir Ceyhan, Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Azer karakterine hayat vermiştir. Alev Alev dizisinde oynamıştır. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

DİZİ VE FİLMLER

2020 Alev Alev (TV Dizisi)

2019 – Çukur (Azer) (TV Dizisi)

2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio) (TV Dizisi)

2015 – Yusuf (Serdar) (Sinema Filmi)

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