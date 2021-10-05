CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkanın 8 aylık hamile eşi koronaya yenildi, bebekleri yaşam savaşı veriyor

Cumhuriyet Halk Partisi camiasını yasa boğan bir ölüm yaşandı. Chp Arsuz Gençlik Kolları Eski Başkanı Taner Kırılmış'ın koronavirüs tedavisi gören hamile eşi Burcu Kırılmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, bebeği ise yaşam savaşı veriyor. Vefat nedeniyle CHP'den art arda başsağlığı mesajları yayınlandı.

2 HAFTA ÖNCE HASTANEYE KALDIRILDI

Burcu Kırılmış, 2 hafta önce fenalaşınca özel bir hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Kırılmış, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Virüsün akciğerlerini sardığı tespit edilen Kırılmış, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sezaryenle alınarak kuvöze konan kız bebeğinin ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

KORONAVİRÜS AŞISI OLMADI

Koronavirüs aşısı olmadığı öğrenilen Burcu Kırılmış'ın cenazesi, Nardüzü Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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