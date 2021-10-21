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CHP milletvekilleri Yerköy'de STK temsilcileriyle bir araya geldi

AA / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel
CHP milletvekilleri Yerköy'de STK temsilcileriyle bir araya geldi

CHP milletvekillerinden oluşan heyet, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

CHP milletvekillerinden oluşan heyet, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Ayanoğlu Mahallesi'nde bir kafede yapılan toplantıya, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar katıldı.

Toplantıda konuşan Tokat Milletvekili Durmaz, Yozgat'ın ilçelerinde ziyaretler yaparak sivil toplum kuruluşlarını, vatandaşları, muhtarları ve üreticileri dinlediklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kasımda yapacağı Yozgat ziyareti öncesi bu tür ziyaretlerde bulunacaklarını aktaran Durmaz, belirlenen sorunları genel başkanlarına ileteceklerini ifade etti.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ise ilçede yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

AA / Ferhat Kayhan - Son Dakika Haberleri
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