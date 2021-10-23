CHP'li Sezgin Tanrıkulu isyan etti: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek

29 Ekim'de açılacak Atatürk Kültür Merkezi için Kültür ve Turizm Bakanlığı davetiyeleri hazırladı. Davetiyelere eklenen PCR testi ile ilgili bir not ise Chp Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından gündeme getirildi.

SADECE 2 YERDE PCR YAPTIRABİLECEKLER

Tanrıkulu, notta yer alan "Katılım durumunu buradan ya da davetiyedeki LCV numarasından 25 Ekim tarihine kadar belirtmeniz müsterhamdır. Ek olarak Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ya da İstanbul Vahdettin Köşkü'nde etkinlikten 1 gün önce olacak şekilde PCR testi verilmesi gerekmektedir." ifadelerine isyan etti.

"NEDEN BU UYGULAMAYA GEREK DUYDUNUZ?"

Tanrıkulu, mesajında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u etiketleyerek şunları yazdı: " Akm'nin açılışı 29 Ekim'de olacak ve gelen davetiye bu. Bu açılışa katılmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi veya Vahdettin Köşkü'nden başka yerde verilecek PCR testi geçerli değil mi? Neden bu şekilde uygulama gereği duydunuz?"

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