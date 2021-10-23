CHP'li Sezgin Tanrıkulu isyan etti: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek - Haberler
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu isyan etti: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Atatürk Kültür Merkezi'nin 29 Ekim'de gerçekleştirilecek açılış töreni için davetiyeler dağıtıldı. CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise davetiyede yer alan, katılımcıların açılıştan önce sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ya da Vahdettin Köşkü'nde PCR testi yaptırma zorunluluğuna isyan etti.

29 Ekim'de açılacak Atatürk Kültür Merkezi için Kültür ve Turizm Bakanlığı davetiyeleri hazırladı. Davetiyelere eklenen PCR testi ile ilgili bir not ise Chp Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından gündeme getirildi.

SADECE 2 YERDE PCR YAPTIRABİLECEKLER

Tanrıkulu, notta yer alan "Katılım durumunu buradan ya da davetiyedeki LCV numarasından 25 Ekim tarihine kadar belirtmeniz müsterhamdır. Ek olarak Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ya da İstanbul Vahdettin Köşkü'nde etkinlikten 1 gün önce olacak şekilde PCR testi verilmesi gerekmektedir." ifadelerine isyan etti.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu isyan etti: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek

"NEDEN BU UYGULAMAYA GEREK DUYDUNUZ?"

Tanrıkulu, mesajında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u etiketleyerek şunları yazdı: " Akm'nin açılışı 29 Ekim'de olacak ve gelen davetiye bu. Bu açılışa katılmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi veya Vahdettin Köşkü'nden başka yerde verilecek PCR testi geçerli değil mi? Neden bu şekilde uygulama gereği duydunuz?"

CHP'li Sezgin Tanrıkulu isyan etti: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek

CHP'li Sezgin Tanrıkulu isyan etti: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
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/şaşırdım
Yorumlar (1)
diyar-ı bekir:bu siha sezgini içeri almayın ve diğer chplileri hatta yapılan köprülerde yollardan bile geçmesinler havaalanlarına girişleri yasaklansın şehir hastanelerine acillik bile olsalar almayın yapılan hizmetleri eleştirip alaya alanlara çip takılsın ve girdikleri yada kullandıkları yatırımlarda ötsün millet olarak bu nankörlere 2023 te gereken dersi yine vereceğiz o kadarrr.
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