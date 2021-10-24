CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI'NIN OTOMOBİLİ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI'NIN OTOMOBİLİ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da, Tuzlukçu Belediye Başkanı CHP'li Nurettin Akbuğa'nın içinde bulunduğu otomobil, park halindeki kamyona çarptı.

KONYA'da, Tuzlukçu Belediye Başkanı CHP'li Nurettin Akbuğa'nın içinde bulunduğu otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada Belediye Başkanı Akbuğa ile sürücü Atilla Özsoy yaralanırken, araçtaki Abdullah Azmi Uyar ise yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Engili mevkisinde meydana geldi. Atilla Özsoy yönetimindeki 06 FV 5047 plakalı otomobil, park halinde bulunan Ramazan Uğur'un kullandığı 42 YF 525 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Atilla Özsoy ve Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, yaralandı, araçtaki Abdullah Azmi Uyar, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar Özsoy ve Akbuğa, ihbar üzerine çağrılan gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedeviye alındı. Tedaviye alınan Başkan Akbuğa'nın kolunda kırıklar olduğu öğrenildi. Akbuğa ve Özsoy'un Cankurtaran Mahallesi'nde Abdullah Azmi Uyar'ın çalıştığı lokantada yemek yedikleri, ardından Tuzlukçu'ya dönmek isterken Uyar'ı da güzergahlarında olduğu için Akşehir'deki evlerine bırakmak istedikleri belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI'NIN OTOMOBİLİ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI'NIN OTOMOBİLİ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI'NIN OTOMOBİLİ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI'NIN OTOMOBİLİ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bitlis'te takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Bitlis'te takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

 Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol kavgası! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol kavgası! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi

 Kılıçdaroğlu, Suriyelileri ülkelerine nasıl göndereceklerini 4 maddede anlattı

Kılıçdaroğlu, Suriyelileri ülkelerine nasıl göndereceklerini 4 maddede anlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title