CHP'li avukat Feyza Altun'un AK Partililer hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti - Haberler
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CHP'li avukat Feyza Altun'un AK Partililer hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

CHP'ye olan yakınlığı ile bilinen avukat Feyza Altun'un sosyal medyada paylaştığı "AKP'li herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok" paylaşımı büyük tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine Altun, bir süre sonra söz konusu paylaşımını sildi.

Ana muhalefet partisi Chp'ye olan yakınlığıyla bilinen ve geçmişte CHP Kadın Kollar Başkanlığına da aday olan Feyza Altun, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepkilerin odağına oturdu.

"HEPSİNDEN NEFRET EDİYORUM"

Attığı tweette "AKP'li herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok" diyen avukat, bir süre sonra söz konusu paylaşımını sildi.

CHP'li avukat Feyza Altun'un AK Partililer hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti

"BİRİLERİNDEN NEFRET ETTİĞİM İÇİN KENDİMDEN UTANIYORUM"

Altun daha sonra yaptığı paylaşımlarda ise "Birilerinden nefret ettiğim için kendimden utanıyorum… Kötü bir duygu. Tahammülümün kalmaması beni üzüyor ve yakıştırmıyorum kendime" ifadelerini kullandı.

CHP'li avukat Feyza Altun'un AK Partililer hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti

CHP'li avukat Feyza Altun'un AK Partililer hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti
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Emre İliksiz
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Haber: CHP'li avukat Feyza Altun'un AK Partililer hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti - Haberler
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