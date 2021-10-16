CHP'li avukat Feyza Altun'un AK Partililer hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti

Ana muhalefet partisi Chp'ye olan yakınlığıyla bilinen ve geçmişte CHP Kadın Kollar Başkanlığına da aday olan Feyza Altun, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepkilerin odağına oturdu.

"HEPSİNDEN NEFRET EDİYORUM"

Attığı tweette "AKP'li herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok" diyen avukat, bir süre sonra söz konusu paylaşımını sildi.

"BİRİLERİNDEN NEFRET ETTİĞİM İÇİN KENDİMDEN UTANIYORUM"

Altun daha sonra yaptığı paylaşımlarda ise "Birilerinden nefret ettiğim için kendimden utanıyorum… Kötü bir duygu. Tahammülümün kalmaması beni üzüyor ve yakıştırmıyorum kendime" ifadelerini kullandı.

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