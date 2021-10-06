Chorizo nachos nasıl yapılır? En güzel Sosyete Mantısı tarifi! Sosyete Mantısı malzemeleri nelerdir? - Haberler
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Chorizo nachos nasıl yapılır? En güzel Sosyete Mantısı tarifi! Sosyete Mantısı malzemeleri nelerdir?

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Chorizo nachos nasıl yapılır? En güzel Sosyete Mantısı tarifi! Sosyete Mantısı malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Chorizo nachos hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Chorizo nachos hazırlamak için araştırma yapmaya başladı. Peki, Chorizo nachos nedir? Chorizo nachos yapılır? Chorizo nachos nedir? Chorizo nachos malzemeleri nelerdir? İşte En güzel Chorizo nachos tarifi!

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Chorizo nachos tarifi oldu. Peki en güzel Chorizo nachos yemek tarifi nasıldır? Chorizo nachos yemeği nasıl yapılır? Chorizo nachos için gerekli malzemeler nelerdir? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

NACHO TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

  • 5 bardak tortilla cips
  • 500 gram yağsız dana kıyma
  • 130 gram yeşilbiber
  • 2 bardak rendelenmiş parmesan peyniri
  • birer çay kaşığı olacak şekilde kişniş, toz kırmızı biber, kekik, köri,
  • 2/3 bardak çeri domates
  • 2 orta boy yeşil soğan

Chorizo nachos nasıl yapılır? En güzel Sosyete Mantısı tarifi! Sosyete Mantısı malzemeleri nelerdir?

NACHO NASIL YAPILIR?

  • Fırın ısısını 180 dereceye kadar açın.
  • Fırın tepsisini yağlayın ya da yağlı kâğıt serin.
  • Tortilla cipslerin yarısını eşit olarak tavaya dağıtın.
  • Bir kenara koyun. Yapışmaz tavada, orta ateşi açarak, dana eti kahverengi oluncaya kadar ara sıra karıştırarak pişirin. Etin üzerine taco baharat karışımını dökün ve yeşil biberi, domatesi ve soğanı iyice doğrayarak etin üzerine ilave ederek karıştırın.
  • 2 ila 3 dakika daha pişirin. Özellikle baharat karışımı, ete mutlaka iyice yedirilmeli.
  • Eti, tepsideki cipslerin üzerine yayın ve diğer cipsleri de hepsinin üzerine dağıtın.
  • Ardından parmesan peynirini tüm tepsiyeye yayın. 10 ila 12 dakika, yani peynir iyice eriyene kadar fırında pişirin.

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