Çevreci bilinci Konak'a ödül getirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çevreci bilinci Konak'a ödül getirdi

Bültenler - Haberler | Güncel
Çevreci bilinci Konak'a ödül getirdi

Konak Belediyesi, Atık Pil Toplama Kampanyası'nda 5 Ton 415 Kilogram atık pil toplayarak ilçe belediyeleri kategorisinde birinci oldu.

Konaklı hemşehrilerini kutlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Çocuklarımızın geleceği için çevreye sahip çıkan tüm Konaklı hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Konak Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği(TAP) ile ilçe belediyeleri işbirliğinde bu yıl 24. kez düzenlediği Atık Pil Toplama Kampanyası'nda birinci oldu. Atık pillerin toplanmasına ilişkin yürüttüğü etkin çalışmalar sonunda Konak Belediyesi 5 Ton 415 Kilogram atık pil toplarken, İzmir il genelinde 28,2 Ton atık pil toplandı. Geçtiğimiz günlerde çalışmaları ulusal ve uluslararası platformlardan ödül üstüne ödül alan ve bu gururu Konaklılarla paylaşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Atık Pil Toplama Kampanyası'nda elde edilen birinciliğin kendisini daha da gururlandırdığını, gelecek adına, çocuklarımız adına umuda sevk ettiğini söyledi.

Batur, önceliğimiz çevre

Bilim ve teknoloji alanında hızlı ilerlemelerin kaydedildiği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevresel sorunların baş gösterdiğinin altını çizen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, eğer çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak çevreyi korumak önceliğimiz olmalıdır dedi. Bu noktadan hareketle Konak Belediyesi olarak çevre koruma odaklı hizmet ağlarını her geçen gün geliştirdiklerini belirten Batur, "Tüm dünyada baş gösteren çevre felaketlerinin önüne geçmek için her türlü adımı atıyoruz. Kimyasal atıkların çevreye verdiği zararın hepimiz farkındayız. Atık pil toplama kampanyası, toplumda farkındalık yaratmak, çevre bilincini geliştirmek adına bizim de yerel yönetimler olarak üzerinde fazlaca durduğumuz, büyük önem atfettiğimiz bir kampanya. Katılan tüm Konaklı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu dünya hepimizin" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahmut Özer Meral Akşener Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Alişan Seda Sayan Mustafa Keser
Spor Mehmet Kasapoğlu Ali Palabıyık Abdullah Avcı Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çevreci bilinci Konak'a ödül getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 12:03:43. #1.17#