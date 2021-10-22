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CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA BENZER GÖRÜNTÜLER

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CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA BENZER GÖRÜNTÜLER

İstanbul'da haftanın son iş günü çıkış saatlerinde toplu ulaşım araçlarında yoğunluk oluştu.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da haftanın son iş günü çıkış saatlerinde toplu ulaşım araçlarında yoğunluk oluştu. Cevizlibağ Metrobüs Durağında yolcularının araçlara binecekleri alana güçlükle ilerlediği görüldü.

Haftanın son iş günü çıkış saatlerinde toplu ualşım araçlarında yoğunluk dikkat çekerken, Cevizlibağ Metrobüs Durağında yolcular araçlara binecekleri alana güçlükle ilerledi. Yolcular, tıka basa dolu metrobüslere binmekte zorluk çekti.

Üniversite öğrencisi Reşat Doğan, İstanbul'a yeni geldim ama böyle bir şey olamaz. Her gün saat fark etmeksizin çok kalabalık oluyor. Okula giderken de sıkışık gidiyoruz az önce de yine sıkışıktı. Bence seferlerini atması lazım ya da metroların artması lazım. Her şeyin artması lazım. Korona mesafesi iki metre ama biz bir santim bırakıyoruz. Böyle giderse vaka da artar, ölümler de artar. Bir el atılmalı bu duruma dedi.

CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA BENZER GÖRÜNTÜLER

CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA BENZER GÖRÜNTÜLER

CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA BENZER GÖRÜNTÜLER

CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA BENZER GÖRÜNTÜLER

CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA BENZER GÖRÜNTÜLER

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