Cemal Polat: Marka yönetimi başlı başına bir iştir!

Cemal Polat, "Bildiğiniz üzere, işletmenizin zaman içinde yarattığı markayı, daha yüksek bir bilinirliğe kavuşturmak herkesin hayalinde olan bir şeydir. Bu hayale kavuşmak için birçok pazarlama stratejisi uyguladığınız halde hedeflerinize ulaşmayı başaramadıysanız, tam da bu noktada ihtiyacınız olan şey şudur: "Franchising İş Modeli." Türkçesi bayilik verme diyebiliriz.

Kitaplarımda da söylediğim gibi, son dönemlerde özelikle sosyal medyada çok fenomen olan markaların temsilciliğini alarak, normal sıfırdan kuracağınız bir işe göre, yaklaşık 20-30 kat daha şanslı olabilirsiniz. Cemal Polat, Ufak bir birikimle, büyüme trendinde olan bir markanın temsilcisi olduğunuzda aynı trend içinde hızlıca sizlerde kendinizi büyütebilirsiniz. Örnek olarak, gördüğünüz üzere bir çok online ticaret yapan alışveriş siteleri artık çoğu bölgesel yerlerde şube vermekte, hatta verdikleri şubede çalışanların çoğu kargo işiyle uğraştığı için çalışanlarda kendi şirketi adı altında çalışıp, gelir sağlamaktadır." dedi.

Cemal Polat Kimdir?

Cemal Polat 1987 yılında, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 3 yaşından sonra ailesinin göç kararı ile İngiltere'ye yerleşmiş ve Londra'da ikamet etmektedir. İş yeri yönetimi ve danışmanlığı ile ilgili 2 kitabı bulunmaktadır. Yüksek lisans mezunu olan Cemal Polat, yaptığı girişimler ve yatırımlar ile dünya markalarına hizmet vermektedir. Farklı sektörlerde yaptığı girişimler ve yaptığı iş yatırımlarıyla Cemal Polat, uzun yıllardır yaşadığı Londra'nın ardından marka ve işletmelere değer katmak için, uluslararası danışmanlıkta hizmet vermektedir.

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