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'ÇELLO YILDIZLARI' BÜYÜLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), sanatseverleri, hafızalardan silinmeyecek danslı 'Çello Yıldızları' konserinde buluşturdu.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi ( Antalya DOB), sanatseverleri, hafızalardan silinmeyecek danslı 'Çello Yıldızları' konserinde buluşturdu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki opera sahnesinde gerçekleşen konserde soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, çello sanatçıları Veronika Yeliz Efe, Çağrı Fırat Yeşillik, Pınar Cumbul, Gani Sharipov, klarnet sanatçısı Nilay Canca, perküsyon sanatçısı Burak Tortop ile arp sanatçısı Senem Çine sahne aldı.

'Çello Yıldızları' konserinin solistleri soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini opera diliyle yorumladı, Esra Taner, Derya Tokgöz ile Tolga Burçak'ta danslarıyla ayrı bir renk kattı.

Keyifli, neşeli, danslı muhteşem bir akşam yaşayan izleyiciler, solist ve çello sanatçılarını ayakta alkışladı.

'ÇELLO YILDIZLARI' BÜYÜLEDİ

'ÇELLO YILDIZLARI' BÜYÜLEDİ

'ÇELLO YILDIZLARI' BÜYÜLEDİ

'ÇELLO YILDIZLARI' BÜYÜLEDİ
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