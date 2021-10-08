Çekmeköy'de kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü - Haberler
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Çekmeköy'de kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çekmeköy Şile Otoyolu Ümraniye istikametinde kontrolden çıkan motosiklet yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak durabildi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Çekmeköy Şile Otoyolu Ümraniye istikametinde kontrolden çıkan motosiklet yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 02.00 saatlerinde Çekmeköy Şile Otoyolu Ümraniye istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Ahmet Çarpar'ın kullandığı 34 ELH 112 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonucunda olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ahmet Çarpar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerini ve savrulan motosikletin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın meydana geldiği yerde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Ahmet Çarpar'ın cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsüne ait olan ekipmanlar yola savruldu

Kazanın ardından 200 metre sürüklenen motosiklet ve sürücüye ait kast çekiciye konularak otoparka götürüldü. Bir başka sürücünün motosikleti sıkıştırması sonucu kazanın meydana gelmiş olma ihtimali üzerinde duran polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Çekmeköy'de kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü

Çekmeköy'de kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü

Çekmeköy'de kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü

Çekmeköy'de kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü
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