Çekmeköy'de hafif ticari araç kaldırımda bekleyenlere çarptı - Haberler
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Çekmeköy'de hafif ticari araç kaldırımda bekleyenlere çarptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çekmeköy'de hafif ticari araç kaldırımda bekleyenlere çarptı

Ali Kerem BENGİ / ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, kaldırımda bekleyen üç kişiye çarptı.

Ali Kerem BENGİ/ ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, kaldırımda bekleyen üç kişiye çarptı. Kazada, sürücüyle birlikte yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ümraniye istikametinde giden hafif ticari aracın sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kaldırımda bekleyen 3 kişiyi altına aldı. Kaza görenler olay yerine koşarak aracın altında kalan üç kişiyi kurtarmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Çevredekiler aracın altında kişileri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.  Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Çekmeköy'de hafif ticari araç kaldırımda bekleyenlere çarptı

Çekmeköy'de hafif ticari araç kaldırımda bekleyenlere çarptı

Çekmeköy'de hafif ticari araç kaldırımda bekleyenlere çarptı

Çekmeköy'de hafif ticari araç kaldırımda bekleyenlere çarptı

Çekmeköy'de hafif ticari araç kaldırımda bekleyenlere çarptı

Çekmeköy'de hafif ticari araç kaldırımda bekleyenlere çarptı

Çekmeköy'de hafif ticari araç kaldırımda bekleyenlere çarptı

Çekmeköy'de hafif ticari araç kaldırımda bekleyenlere çarptı

Çekmeköy'de hafif ticari araç kaldırımda bekleyenlere çarptı

Çekmeköy'de hafif ticari araç kaldırımda bekleyenlere çarptı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çekmeköy'de hafif ticari araç kaldırımda bekleyenlere çarptı - Haberler
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