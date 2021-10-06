Çekçek ne demek? Çekçek anlamı ne?

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ÇEKÇEK NE DEMEK?

Çekçek, genellikle kağıt toplayıcılarının kullandığı, tekerli yük taşıma aracıdır.

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