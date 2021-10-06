Çekçek ne demek? Çekçek anlamı ne? - Haberler
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Çekçek ne demek? Çekçek anlamı ne?

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Çekçek ne demek? Çekçek anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Çekçek, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Çekçek ne demek? Çekçek anlamı ne? İşte, Çekçek kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Çekçek kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Çekçek anlamı ne? Çekçek ne demek? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ÇEKÇEK NE DEMEK?

Çekçek, genellikle kağıt toplayıcılarının kullandığı, tekerli yük taşıma aracıdır.

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