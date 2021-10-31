Caz sanatçısı Chris Botti, CSO Ada Ankara'da konser verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Caz sanatçısı Chris Botti, CSO Ada Ankara'da konser verdi

AA / Eda Özdener - Haberler | Güncel
Caz sanatçısı Chris Botti, CSO Ada Ankara'da konser verdi

Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, başkentli müzikseverlerle buluştu.

ANKARA (AA) - Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, başkentli müzikseverlerle buluştu.

CSO Ada Ankara Yerleşkesi Ana Salon'daki konserde ABD'li caz trompetçisi Botti, performansıyla dinleyicilerden büyük beğeni kazandı.

Sting, Barbra Streisand, Tony Bennett, Lady Gaga, Josh Groban, Yo-Yo Ma, Michael Bublé, Paul Simon, Joni Mitchell, John Mayer, Andrea gibi müzisyenlerle çalışan, "En İyi Pop Enstrümantal Albüm" dalında Grammy ödülü sahibi olan Botti, başkentli müzikseverler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Caz sanatçısı Chris Botti, CSO Ada Ankara'da konser verdi

Caz sanatçısı Chris Botti, CSO Ada Ankara'da konser verdi

Caz sanatçısı Chris Botti, CSO Ada Ankara'da konser verdi

Caz sanatçısı Chris Botti, CSO Ada Ankara'da konser verdi

AA / Eda Özdener - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (3)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (3)

 Beyaz Saray: Biden, Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürmesini istedi

Beyaz Saray: Biden, Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürmesini istedi

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesinde, ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesinde, ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title