Caz sanatçısı Chris Botti, CSO Ada Ankara'da konser verdi

ANKARA (AA) - Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, başkentli müzikseverlerle buluştu.

CSO Ada Ankara Yerleşkesi Ana Salon'daki konserde ABD'li caz trompetçisi Botti, performansıyla dinleyicilerden büyük beğeni kazandı.

Sting, Barbra Streisand, Tony Bennett, Lady Gaga, Josh Groban, Yo-Yo Ma, Michael Bublé, Paul Simon, Joni Mitchell, John Mayer, Andrea gibi müzisyenlerle çalışan, "En İyi Pop Enstrümantal Albüm" dalında Grammy ödülü sahibi olan Botti, başkentli müzikseverler tarafından dakikalarca alkışlandı.