'Çaycı Hüseyin'in babası son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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'Çaycı Hüseyin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel
'Çaycı Hüseyin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

TELEVİZYON dizisinde, 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile ünlenen Alparslan Özmol'un Gemlik'te yaşayan ve dün yaşamını yitiren babası Coşkun Özmol, bugün toprağa verildi.

BURSA (DHA) - TELEVİZYON dizisinde, 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile ünlenen Alparslan Özmol'un Gemlik'te yaşayan ve dün yaşamını yitiren babası Coşkun Özmol, bugün toprağa verildi.

Televizyon dizisinde 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle ünlenen Alpaslan Özmol'un, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve solunum rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanenede tedavi gören babası Coşkun Özmol, dün sabah yaşamını yitirdi. Alpaslan Özmol'un babasının 21 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Coşkun Özmol'un cenazesi bugün, Bursa'nın Gemlik ilçesi Asım Koçcabıyık Camii'nde, öğlen kılınan cenaze namazının ardından, Gemlik İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Alpaslan Özmol, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.


'Çaycı Hüseyin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

'Çaycı Hüseyin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

'Çaycı Hüseyin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

'Çaycı Hüseyin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

'Çaycı Hüseyin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Son Dakika Haberleri
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