Çatak'ta ceviz yetiştiriciliği yaygınlaştırılıyor - Haberler
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Çatak'ta ceviz yetiştiriciliği yaygınlaştırılıyor

AA / Hüdayi Gümüş - Haberler | Güncel
Çatak'ta ceviz yetiştiriciliği yaygınlaştırılıyor

Van'ın Çatak ilçesinde ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaşması için çalışmalar sürüyor.

VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaşması için çalışmalar sürüyor.

Ceviz bahçelerini gezen Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, 5 mahalledeki 50 dekar alanda Doğu Anadolu Projesi (DAP) desteğiyle ceviz yetiştirildiğini söyledi.

Ceviz üretiminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini anlatan Akbulut, "Geçtiğimiz ay Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi verilen ve ilçemizin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan cevizin daha kaliteli üretilmesi ve geliştirilmesi için çalışma yürütüyoruz. DAP tarafından onaylanan projemizin uygulandığı bahçelerde inceleme yaptık. Projemizin tüm aşamalarını takip edeceğiz. Ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaşması için desteklerimiz devam edecek." şeklinde konuştu.

Çatak'ta ceviz yetiştiriciliği yaygınlaştırılıyor

AA / Hüdayi Gümüş - Son Dakika Haberleri
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