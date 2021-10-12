Canten Kaya kimdir, Canten Kaya mesleği ne, hangi alanda uzman?

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CANTEN KAYA KİMDİR?

Doğum tarihi: 1970

Kaç yaşında: 51 yaşında

Nereli: Balıkesir

Canten Kaya Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. 2000 yılından itibaren insan kaynakları alanında iletişim uzmanı ve eğitmen olarak çalışmaktadır.

Canten Kaya şu özel kurumlara, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına etkili iletişim ve müşteri kazandıran iletişim alanında eğitimler vermektedir.

Görev Aldığı Ses Getiren Projelerden Bazıları

--- 22. Dönem Ak Parti Milletvekili eşlerine "Evlilikte Mutluluğun Sırları" semineri verdi.

--- 94. Dönem Kaymakam Adaylarına İçişleri Bakanlığında "Sihirli Güç: İletişim" semineri verdi.

--- Türk Telekom'la 81 ili gezerek Türk Telekom personeli, eşleri ve çocuklarının katıldığı "Mutlu Aile, Mutlu Çalışan" seminerleri verdi.

--- TTNet sponsorluğunda Türkiye'nin 77 ilinde bulunan 97 farklı üniversitesinde 140 etkinlik gerçekleştirerek 72.000 öğrenciye kişisel gelişim eğitimi verdi.

--- Yönetici, memur ve şoförlerden oluşan 1.500 IETT personeline "Motivasyon, Sihirli güç:İletişim" seminerleri verdi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

--- Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının yeni atanan 1.000'er kişilik gruplar halinde 10.000 Vergi Müfettişine "İnsan ilişkilerinde Etkileme Gücü" seminerleri verdi.

--- Türk Sağlık Sen'in organize ettiği "Türkiyem Buluşması"nda 1.000'er kişilik gruplar halinde 4000 kişiye "İletişim ve Motivasyon" seminerleri verdi.

--- İstanbul'da ArenaMega Konser ve Gösteri Merkezi'nde "Gençlik Otobüsü 5. Genç Liderler Buluşmasın"'da 6.000 gence "Başarı Senin Elinde" semineri verdi.

--- İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şef ve üzeri Yönetici kadrolarına toplamda 1.700 kişiye "İletişim, Motivasyon ve Stres Yönetimi" semineri verdi.

--- Kamu İhale Kurumu tüm personeline "Sihirli Güç İletişim" seminerini verdi.

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