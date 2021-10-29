Cansın Helvacı kimdir? Cansın Helvacı kaç yaşında, nereli? Cansın Helvacı biyografisi!

2013 yılında Haber türk kanalında çalışmaya başlayarak kariyerine adım attı. Burada haber bültenlerinin sunumunda görev aldı. 2016 yılında ise A Haber kanalına transfer oldu. A Haber'de gece haberler inin sunumunda yer aldı. Bunun yanında Gece Ajansı ve Memleket Meselesi simli programların sunuculuğunu üstlendi. Peki, Cansın Helvacı kimdir? Cansın Helvacı kaç yaşında, nereli? Cansın Helvacı mesleği nedir? Cansın Helvacı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CANSIN HELVACI KİMDİR?

A Haber Sunucusu Cansın Helvacı 1989 yılında İzmir ilimizde dünyaya geldi.

Ünlü sunucunun anne ve babası Balkanlar'dan Türkiye'ye göçmüş ailelerdendir.

Bir zamanlar Osmanlı toprağı olan ancak şimdilerde Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Selanik ilinden gelen aile zamanında İzmir'e yerleşmiş.

31 yaşında olan genç sunucu Cansın Helvacı ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı.

Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı.

Haber sunuculuğu deneyimini ilk olarak Haber türk'te yaşadı. Daha önce Haber türk ekranlarında sunuculuk yapan Cansın Helvacı şimdilerde A Haber kanalında gece haberler ini sunuyor.

Helvacı, A Haber ekranlarında hafta içi 23:00- 02:00 arası Gece Ajansı isimli programı sunuyor.

Ayrıca Memleket Meselesi isimli programı da hazırlayıp sunmaktadır.

Cansın Helvacı'nın evli mi bekar mı olduğu konusunda ise net bir bilgi bulunmamakla beraber, evlendiğine dair bir bilgi yok.

Bu nedenle Cansın Helvacı'nın henüz bekar olduğunu tahmin ediyoruz.

Cansın Helvacı, en son 14 Mayıs 2020 Perşembe akşamı sunduğu programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeni Şafak Yazarı Ali Saydam'ı konuk etti. Helvacı'nın konuklarına sorduğu konu ise siyasette son günlerde yaşanan gelişmeler oldu.

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