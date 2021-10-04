Vali Ayaz: '11 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Ayaz: "11 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti"

İhlas Haber Ajansı / Hilmi Çelikel - Haberler | Sağlık

Vali Ayaz: "11 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti" "Talep olsa yarım günde yapabileceğimiz aşıyı 1 hafta da yapıyoruz" Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, son 1 haftada 11 kişinin koronavirüsten hayatınınkaybettiğini belirtti.

ÇANKIRI (İHA) - Vali Ayaz: "11 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti"

"Talep olsa yarım günde yapabileceğimiz aşıyı 1 hafta da yapıyoruz"

ÇANKIRI - Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, son 1 haftada 11 kişinin koronavirüsten hayatınınkaybettiğini belirtti.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Son 1 hafta içerisinde de 11 vatandaşımız vefat etti. Şuanda yoğun bakımda yatan hastalarımızın da 3'ü maalesef aşısız. Birisi tek doz aşılı. Biriside 2 doz aşılı 3 doz yaptırmış bir hastamız var oda 83 yaşında . farklı kronik rahatsızlıkları olan bir hastamız. Bir hastamızın da 3. Dozu yaptıralı aylar olması gerekiyordu ama şuanda böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. İşin hiç şakası yok. Vefat sayımızda sürekli artış göstermekte. Şuanda 1 ay içerisinde 35 hastamız da vefat etti. Günde ortalama 1 vatandaşımız koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetmekte. Onun için bir an önce hem tedbirlere uyum hemde aşı noktasında uyarımızı tekrar etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Vali Ayaz: 11 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Vali Ayaz: 11 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Vali Ayaz: 11 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Vali Ayaz: 11 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Vali Ayaz: 11 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Vali Ayaz: 11 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Vali Ayaz:
İhlas Haber Ajansı / Hilmi Çelikel - Son Dakika Haberleri
Bilim insanları koronaya karşı 'en savunmasız' 4 grubu belirledi! Özellikle obezite ciddi risk taşıyor

Bilim insanları koronaya karşı 'en savunmasız' 4 grubu belirledi! Özellikle obezite ciddi risk taşıyor

 Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi

 Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt

Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Gülşen Prens William
Spor Muslera Mesut Özil Stefan Kuntz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Ayaz: '11 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 15:36:28. #1.17#