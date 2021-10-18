Çankaya'ya 400 Giysi-Ayakkabı Kumbarası - Haberler
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Çankaya'ya 400 Giysi-Ayakkabı Kumbarası

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Çankaya'ya 400 Giysi-Ayakkabı Kumbarası

Geri dönüşüm çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, tekstil atıklarının geri dönüşüme kazandırılması için ilçe geneline 400 kumbara yerleştirdi.

Geri dönüşüm çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, tekstil atıklarının geri dönüşüme kazandırılması için ilçe geneline 400 kumbara yerleştirdi.

Çankaya Belediyesi çevreye duyarlı projelerine bir yenisini ekledi. İlçe genelinde tüm mahallelere toplam 400 adet giysi ve ayakkabı kumbarası yerleştirdi.

Sıfır Atık konusundaki çalışmalarını "Sıfır Atık Belgesi" almayı başararak taçlandıran Çankaya Belediyesi, yılsonuna kadar sürecek 450 yeni geri dönüşüm konteynerini mahallelere yerleştirirken bir yandan da tekstil atıklarının geri kazanımı çalışmalarına hız verdi. Ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlayan geri dönüşüm konusunda birbiri ardına hayata geçirilen projeler kapsamında 400 giysi ve ayakkabı kumbarası mahallelere yerleştirildi.

Vatandaşların eskimiş olan giysi, ayakkabı, havlu, çarşaf gibi tekstil atıklarını koydukları kumbaralarda biriken eskimiş tekstil ürünleri düzenli olarak toplanıyor ve geri dönüşüme kazandırılıyor.

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