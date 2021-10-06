ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Çankaya Belediyesi 14.kreşinin temelini attı

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: "Biz halka hizmet amacındayız"

"Bu yaptıklarımızın hiç biri birer bina değil. Her biri insan hayatına dokunan bir yaşam merkezidir"

ANKARA - Çankaya Belediyesi, Dikmen Karapınar Mahallesinde 14. kreşinin temelini attı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz halka hizmet amacındayız" dedi.

Çankaya Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Çankaya Evinin temelini attığı, Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık binasının açılışını yaptığı Dikmen Karapınar Mahallesine şimdi de 14. Kreşinin temelini atmak için butonlara bastı.

"Çankaya Belediyesi belediyeciliğin okuludur"

Tutku ve aşkla çalıştıklarını söyleyen Taşdelen, " Eylül'de başladığımız ve Aralık ortasına kadar devam edeceğimiz temel atma ve açılış programlarımızın zannediyorum 11' incisiyle bir aradayız. Hız kesmeden akılla, tutkuyla ve aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu alan çok değil bir sene önce bomboş bir alandı. Burayı bir belediye kampüsüne döndürmek istedik. Ben hep altını çizerek söylüyorum. Elimizde olan 25 temel atma ve açılış programını bir belediye başkanı 5 yıllık dönemi içinde yapsa der ki ben başarılıyım. Ama bu bizim sadece 2021 yılı programımız. Önümüzdeki sene bir bu kadar daha, ondan sonraki sene bir bu kadar daha olacak çünkü altını özenle çiziyorum, Çankaya Belediyesi parlayan bir yıldızdır. Çankaya Belediyesi belediyeciliğin okuludur. Çankaya Belediyesi ilklerin ve rekorların adıdır" diye konuştu.

"Ben göreve geldiğime 5 kreşimiz vardı, şimdi 14. kreşin temelini atıyoruz"

Yapılan binaların sadece bir bina değil, insan hayatına dokunan bir yaşam merkezi olduğunu söyleyen Taşdelen, " Hep söylüyorum amacı olmayanlar aracı olanların hizmetine olur. Bizim amacımız var, biz halka hizmet amacındayız. Çok çalışıyoruz, çok çalışmaya da devam ediyoruz. Bizler başardıkça mutlu oluyoruz. Bizler halkımıza hizmet götürdükçe mutlu oluyoruz.

Ben göreve geldiğime 5 kreşimiz vardı, şimdi 14. kreşin temelini atıyoruz. Belediyecilik halka dokunmaktır. Siyasi görüşü, inancı, kökeni farketmeksizin herkese dokunmaktır. Biz bunu başarıyoruz. Bu yaptıklarımızın hiç biri birer bina değil. Her biri insan hayatına dokunan bir yaşam merkezidir. Karapınar mahallesine ve Dikmen bölgesine tekrar hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.