Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit, Gazi ve Yakınları Dernek Başkanı Hakan DURMAZ'dan Ziyaret

ÇANAKKALE (Habermetre) - Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit, Gazi ve Yakınları Dernek Başkanı Hakan DURMAZ ve Yönetimi; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler.

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