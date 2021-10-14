Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit, Gazi ve Yakınları Dernek Başkanı Hakan DURMAZ'dan Ziyaret
Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit, Gazi ve Yakınları Dernek Başkanı Hakan DURMAZ ve Yönetimi; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler.
ÇANAKKALE (Habermetre) - Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit, Gazi ve Yakınları Dernek Başkanı Hakan DURMAZ ve Yönetimi; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler.
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