Çanakkale Kent Konseyi Yeni Yönetimi'nden Vali İlhami AKTAŞ'a Ziyaret

EVREN, ANKARA (Habermetre) - Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Hulisi Evren KIZOĞLU, Kent Konseyi Genel Sekreteri Alper USTA, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri İbrahim YERLİ, Ümit BURUNLULAR, Cem BATU, Pelin KANTEN ve İlker ÜLKER, Vali İlhami AKTAŞ'ı makamında ziyaret etti.

Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Hulisi Evren KIZOĞLU ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Hulisi Evren KIZOĞLU, Kent Konseyinin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Vali İlhami AKTAŞ'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Hulisi Evren KIZOĞLU ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

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