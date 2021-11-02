1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN HAVADAN ÇEKİLEN SİSLİ GÖRÜNTÜSÜ NEFESLERİ KESTİ

ÇANAKKALE Boğazı'nda transit gemi geçişlerinin ve Lapseki- Gelibolu hattındaki feribot seferlerinin durmasına neden olan yoğun sis, 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de gözden kaybolmasına neden oldu. 318 metre yüksekliğe sahip 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri ile ana halatları ancak 400 metre yükseklikte drone ile görüntülenebildi. Köprünün araç geçiş yolu yoğun sis nedeniyle bu yükseklikten dahi görülemedi. Sahil bandından bakıldığında hiç bir şekilde görülmeyen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sis bulutu üzerinden çekilen görüntüleri ise büyüledi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı! Feribot seferleri de durduruldu Haberi Kaydet