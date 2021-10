Can Oba, her cumartesi CNN Türk ekranlarında Doğanın Tadı isimli programla izleyicilerin karşısına çıkmaktadır. Peki, Can Oba kimdir? Can Oba kaç yaşında, nereli? Can Oba hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CAN OBA KİMDİR?

Can Oba, 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini İstanbul'da tamamlayan Oba, zamanında yeterli puanı tutturamadığı için üniversiteye gidememiş. Ancak birgün 'sualtı arkeolojisi' bölümünde okumayı hayal ediyor.

Vatani görevini tamamladıktan sonra 1992 yılında Almanya'nın yolunu tuttu. Bir barda çalışırken eleman eksikliği nedeniyle çırak olarak başladığı meslek üzerine eğitim görüp aşçılık diploması aldı.

Michelin yıldızlı dünyaca ünlü Alman şef Alfons Schuhbeck'in yayında görev yaptı. Dünyanın birçok ülkesinde çalışarak aşçılığını geliştirdi. 2013 yılında Türkiye'ye dönerek Sirkeci'de bir restoran açtı ve yaptığı yemeklerle adını kısa sürede duyurdu.

Can Oba, her cumartesi CNN Türk ekranlarında Doğanın Tadı isimli programla izleyicilerin karşısında.

