Can Oba kimdir? Can Oba kaç yaşında, nereli? Can Oba hayatı ve biyografisi nedir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Can Oba kimdir? Can Oba kaç yaşında, nereli? Can Oba hayatı ve biyografisi nedir?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Can Oba kimdir? Can Oba kaç yaşında, nereli? Can Oba hayatı ve biyografisi nedir?

Bir barda çalışırken eleman eksikliği nedeniyle çırak olarak başladığı meslek üzerine eğitim görüp aşçılık diploması alan Can Oba, her cumartesi CNN Türk ekranlarında Doğanın Tadı isimli programla izleyicilerin karşısına çıkmaktadır. Hayatı merak edilen Can Oba kimdir? Can Oba kaç yaşında, nereli? Can Oba hayatı ve biyografisi nedir?

Can Oba, her cumartesi CNN Türk ekranlarında Doğanın Tadı isimli programla izleyicilerin karşısına çıkmaktadır. Peki, Can Oba kimdir? Can Oba kaç yaşında, nereli? Can Oba hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CAN OBA KİMDİR?

Can Oba, 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini İstanbul'da tamamlayan Oba, zamanında yeterli puanı tutturamadığı için üniversiteye gidememiş. Ancak birgün 'sualtı arkeolojisi' bölümünde okumayı hayal ediyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Vatani görevini tamamladıktan sonra 1992 yılında Almanya'nın yolunu tuttu. Bir barda çalışırken eleman eksikliği nedeniyle çırak olarak başladığı meslek üzerine eğitim görüp aşçılık diploması aldı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Michelin yıldızlı dünyaca ünlü Alman şef Alfons Schuhbeck'in yayında görev yaptı. Dünyanın birçok ülkesinde çalışarak aşçılığını geliştirdi. 2013 yılında Türkiye'ye dönerek Sirkeci'de bir restoran açtı ve yaptığı yemeklerle adını kısa sürede duyurdu.

Can Oba, her cumartesi CNN Türk ekranlarında Doğanın Tadı isimli programla izleyicilerin karşısında.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Akkaya Kubilay Aka Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Can Oba kimdir? Can Oba kaç yaşında, nereli? Can Oba hayatı ve biyografisi nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 21:35:21. #1.13#