Çan Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı - Haberler
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Çan Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çan Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı

Çanakkale'nin Çan Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla şehre gelen üniversite öğrencilerine çorba ikram etti.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla şehre gelen üniversite öğrencilerine çorba ikram etti.

Çan Meslek Yüksekokulu önünde belediye personelleri tarafından öğrencilere çorba ikram edildi. Belediye Başkanı Bülent Öz, "Güne sıcak bir çorba ile başlamak gibisi yok. Çan Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ders saatleri öncesinde çorba ikramında bulunduk. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Çan Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı

Çan Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı

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