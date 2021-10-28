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Çan Belediyesi sosyal belediyecilik uygulamalarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çan Belediyesi sosyal belediyecilik uygulamalarına devam ediyor

Çanakkale'nin Çan Belediyesi, "Derman Belediyecilik" anlayışıyla uyguladığı sosyal belediyecilik hizmetlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan Belediyesi, "Derman Belediyecilik" anlayışıyla uyguladığı sosyal belediyecilik hizmetlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Derman Belediyecilik anlayışıyla uyguladığı sosyal belediyecilik hizmetlerini Çan Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi, bakıma muhtaç, yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlara evlerinde kişisel bakım hizmeti çalışmaları gerçekleştiriyor. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Büyüklerimize ve özel çocuklarımıza gösterdiğimiz hassasiyet, ilgi ve şefkatli yaklaşım ile kişisel bakım ihtiyaçlarını gideriyoruz. Vatandaşlarımızı seviyor, onları önemsiyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Çan Belediyesi sosyal belediyecilik uygulamalarına devam ediyor

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