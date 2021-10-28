"Camide düzenlenen hafızlık icazet töreninde protokol yolu oluşturulduğu iddiası"

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Salar Fatih, İsmailköy ve Sahipata erkek Kuran kurslarında hafızlığını tamamlayan, yaşları 10 ile 15 arasında değişen 155 öğrenci için "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenledi. 15 Ekim'de Hacı Mehmet Sayın Camii'nde gerçekleştirilen törene Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen katıldı.

''PROTOKOL YOLU TARTIŞMASI''

Törenden yansıyan fotoğraflarda, caminin girişinden itibaren kırmızı şerit çekilerek bir protokol yolu oluşturulduğu görüldü. Protokole katılanların bu yoldan kuran kursu öğrencisi ve velilerini selamlayarak yürüdüğü öne sürüldü.

STANDART BİR GELENEK OLDUĞU BELİRTİLDİ

Sosyal medyayı ikiye bölen bu durumun aslında hafızların ailelerinin önünden geçerek belgelerini alması için her icazet ve mezuniyet töreninde oluşturulan standart bir gelenek olduğu belirtildi. Açılan yolun, kadın ve erkeklerin de cami içinde birbirinden ayrılmasını sağladığı belirtildi.

VALİLİK İDDİALARI YALANLADI

Konuyla ilgili açıklama yapan Afyonkarahisar Valiliği, şeritin protokol için hazırlandığı iddialarını yalanladı. Açıklamada, ''Söz konusu şerit, hafızlarımızın kalabalık olan cemaati rahatsız etmeden, bir bütün olarak geçmeleri için tertip edilmiş bir şerittir. Ayrıca resimlerde de görüleceği üzere iddia edilen iki koltuk, protokol için değil Hafızlık İcazet Merasimlerinde gelenek olduğu üzere kurra hafızların oturduğu koltuklardır. Protokol ise iddianın aksine yine resimlerde de görüleceği üzere cemaatle birlikte yere oturmuş, saf düzeni almış ve o şekilde program icra edilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

Valiliğin resmi internet sitesinde paylaşılan fotoğraflarda da kırmızı şeritli alanlardan öğrencilerin geçtiği görülüyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet